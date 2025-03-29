Москва, 29 марта, 2025, 21:41 — ИА Регнум. В России появился неизвестный вирус, который вызывает кашель с кровью и высокую температуру, сообщил 29 марта Telegram-канал SHOT.

ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

Авторы отметили, что симптомы у заболевших одинаковые: всё начинается с лёгкого недомогания, однако спустя несколько дней состояние ухудшается и может оставаться таковым в течение нескольких недель. Фиксируется повышение температуры до 39 градусов.

Врачи пока не смогли определить, чем именно болеют пострадавшие, сказано также в публикации. Тесты на грипп и ковид у заболевших отрицательные.

Роспотребнадзор позднее проинформировал, что ведомство проверит сообщения о неизвестном вирусе, запросив дополнительные данные.

Как передавало ИА Регнум, в феврале эпидемиолог, заместитель президента Российской академии образования академик РАН Геннадий Онищенко заявил, что потепление климата на Земле способствует распространению в мире новых инфекций, а также тех, которые считались забытыми, поскольку давно не проявлялись.

В январе главный внештатный специалист Минздрава по инфекционным болезням Владимир Чуланов рассказал, что доминирующий в России нынешней зимой вариант гриппа (вирус А (H1N1)pdm09) способен вызывать высокую температуру, одышку, боль в груди, синюшность губ и головокружение. Эксперт добавил, что данный вирус обнаруживался в РФ и годом ранее, но в небольшом проценте случаев.