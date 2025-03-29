Вашингтон, 29 марта, 2025, 21:18 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин будет соблюдать мирные договорённости по Украине, если президент США Дональд Трамп убедит его заключить такое соглашение, заявила 29 марта в интервью The Financial Times (FT) премьер-министр Италии Джорджа Мелони.

РИА НОВОСТИ/Алексей Даничев

«Трамп часто говорит, что если он подпишет сделку с Россией, то Россия будет соблюдать её. Я в это верю. Пока Трамп будет у власти, Путин её будет соблюдать», — заявила Мелони.

Трамп 28 марта заявил, что в переговорах по урегулированию конфликта на Украине есть прогресс, хотя между сторонами конфликта присутствует много недоброжелательности.

Как передавало ИА Регнум, Путин ранее отмечал, что для урегулирования конфликта необходим вывод украинских войск из ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей и официальное признание возвращения этих регионов в состав России. Кроме того, президент указывал, что Украина должна отказаться от вступления в НАТО и обеспечить на подконтрольной территории соблюдение прав и свобод русскоязычных граждан.

18 марта Путин и Трамп согласовали инициативу о прекращении Москвой и Киевом взаимных ударов по энергообъектам. Запрет действует в течение 30 суток с 18 марта и может быть продлён, а в случае его нарушения одной из сторон другая вправе считать себя свободной от обязательств. Путин отдал соответствующий приказ ВС РФ, и российские военнослужащие сбили семь собственных дронов, уже направленных по целям на Украине.

Глава киевского режима Владимир Зеленский публично поддержал договорённость, при этом в ту же ночь ВСУ запустили три беспилотника по нефтебазе в Краснодарском крае, а позднее в нарушение моратория атаковали ещё более десятка объектов энергетики.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков 28 марта заявил, что Россия на фоне систематического нарушения моратория киевским режимом сохраняет за собой право отказаться от исполнения договоренностей. Он отметил, что дальнейшее соблюдение условий соглашения со стороны Москвы при условии непрекращающихся атак будет нелогичным.