Севастополь, 29 марта, 2025, 20:42 — ИА Регнум. В Севастополе в ходе проверок по контролю за соблюдением миграционного законодательства обнаружили и демонтировали камеры, которые незаконно внимали военные объекты. Об этом 29 марта сообщил губернатор Михаил Развожаев.

«По результатам были обнаружены незаконно установленные видеокамеры, которые были направлены на военные объекты и объекты систем жизнеобеспечения. Камеры демонтированы», — написал он в Telegram-канале.

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