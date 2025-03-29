Суджанский район, Курская область, 29 марта, 2025, 20:51 — ИА Регнум. Наёмники ВСУ из Грузии и Польши, проникшие в Курскую область, базировались не в Судже, а в небольших селах, где издевались над мирными жителями, рассказал житель населённого пункта Гончаровка Суджанского района Николай.

Иностранные наемники базировались в том числе в Гуево, сообщил он в интервью «РИА Новости».

«В Лебедевке, Плехово, там поляки и грузины были, те издевались над местными жителями, глумились. Там и расстрелы какие-то были, женщин насиловали, потом убивали», — заявил собеседник агентства.

Как передавало ИА Регнум, председатель СК РФ Александр Бастрыкин в начале марта рассказал, что в рядах ВСУ против России воюют свыше 3,3 тыс. наемников. Позднее президент Владимир Путин уточнил, что иностранные наёмники, воюющие в зоне проведения спецоперации на стороне киевского режима, не подпадают под действие конвенции об обращении с военнопленными.

17 марта посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник сообщил, что Россия находится в контакте со странами, чьи наёмники были замечены в Курской области. Он добавил, что МИД отправляет данные о наёмниках государствам, которые «хотели бы отреагировать на беспредел своих граждан».

18 марта суд приговорил боевика Романа Батерева, вторгшегося в Курскую область в составе украинских вооружённых формирований, к 16 годам лишения свободы. Его признали виновным в совершении террористического акта по предварительному сговору в составе группы лиц. Батерев пытался скрыться в пустующем дом, но был обнаружен российскими солдатами.

12 марта Путин посетил один из пунктов управления курской группировкой ВС РФ. Начальник Генштаба Вооружённых сил генерал армии Валерий Герасимов доложил верховному главнокомандующему, что освобождено более 86% ранее захваченной ВСУ территории, а группировка ВСУ в регионе окружена и изолирована.

Путин поставил задачу в кратчайшие сроки окончательно разгромить ВСУ в Курской области и полностью освободить регион, а также подумать о создании зоны безопасности в Сумской области. 14 марта в Минобороны сообщили, что российские войска за предшествующую неделю освободили 28 населённых пунктов Курской области, в том числе Суджу. 19 марта президент заявил, что ВС России завершают разгром украинских формирований в курском приграничье.