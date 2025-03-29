Вологда, 29 марта, 2025, 20:21 — ИА Регнум. Легкомоторный самолёт Л4 RA-3337 совершил вынужденную посадку на трассу «Вологда — Новая Ладога» в Вологодской области. Об этом 29 марта сообщили в пресс-службе Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК России.

кадр из видео

«Вечером 29.03.2025 легкомоторное воздушное судно L-4 бортовой номер RA-3374 во время совершения учебного полета совершило вынужденную посадку на автодорогу вблизи деревни Лесково Вологодской области», — сказано в публикации.

Отмечается, что жертв или пострадавших в результате инцидента нет. По факту произошедшего проводится проверка по ч. 1 ст. 263 УК РФ («Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта»).

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Позже Telegram-канал Baza сообщил, что прибывшие на место аварии сотрудники ГАИ опросили пилота судна. Он рассказал, что у легкомоторного самолёта отказало управление, однако пилот смог успешно посадить его на трассе.

В феврале ИА Регнум сообщало, что легкомоторный самолёт RV-7 совершил жёсткую посадку в Нижегородской области, после чего произошло возгорание. Оба пилота воздушного судна погибли.

Ранее в Раменском районе Московской области разбился учебный легкомоторный самолет. Крушение произошло в районе аэродрома Мячково. Судно загорелось после падения. На борту находились два человека — инструктор и курсант. Оба мужчина погибли. Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по ч. 3 ст. 263 УК РФ («Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух человек»).