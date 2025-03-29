Вашингтон, 29 марта, 2025, 20:20 — ИА Регнум. Руководители киевского режима направили США запрос на внесение изменений в предложенное администрацией президента Дональда Трампа соглашение о природных ресурсах Украины, сообщило 29 марта агентство Bloomberg со ссылкой на осведомлённый источник.

РИА Новости/ Илья Питалев

«Украина попросит внести изменения в новое масштабное экономическое соглашение, предложенное президентом Дональдом Трампом, включая обещание увеличить инвестиции США», — сказано в сообщении.

Проект предполагает, что США бессрочно получат контроль над крупными инфраструктурными и ресурсными проектами на Украине. Руководители киевского режима опасаются, что это затруднит интеграцию в ЕС, отметили авторы. Также они выразили беспокойство тем фактом, что от Украины могут потребовать возврата ранее предоставленной военной и иной помощи.

The Daily Telegraph ранее сообщала, что проект соглашения предполагает контроль США через совместный инвестфонд над половиной природных запасов Украины, включая нефть и газ, и большей частью инфраструктуры, в том числе портами и трубопроводами.

По этим данным, США намерены получать всю прибыль до момента, пока Украина не выплатит не менее 100 млрд долларов в качестве компенсации за ранее предоставленную помощь с надбавкой в размере 4%, а сама Украина начнет получать 50% прибыли только после этого. Кроме того, США рассчитывают получить право вето на продажу украинских ресурсов в третьи страны.

Как передавало ИА Регнум, депутат Верховной рады Украины Ярослав Железняк ранее заявил, что предложенный США новый проект соглашения распространён на все полезные ископаемые Украины, включая нефть и газ, предполагает фактический контроль этой сферы со стороны США и не предполагает ни выплат, ни гарантий безопасности для Украины.

Источник газеты The Washington Post в руководстве киевского режима 29 марта заявил изданию, что требования Вашингтона создают впечатление, будто Украина вела войну с США, проиграла её и теперь должна выплачивать репарации.