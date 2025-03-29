Донецк, 29 марта, 2025, 20:00 — ИА Регнум. Операторы дронов Вооруженных сил Украины (ВСУ) наносили удары по своим бойцам во время зачистки Днепроэнергии в ДНР. Об этом «РИА Новости» рассказал снайпер 40-й бригады морской пехоты с позывным Коваль.

ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

«Один [украинский военный] выбежал, сдаваться не стал. Прилетели «глаза» [БПЛА] противника, увидели труп. И поняли, что сейчас их бойцов возьмут в плен оставшихся. И начали разбирать камикадзами [FPV-БПЛА] подвал со своими», — рассказал снайпер.

По его словам, российские военные под ударами украинских дронов вытаскивали сдавшихся в плен бойцов ВСУ.

Как передавало ИА Регнум, 12 марта Минобороны сообщило об освобождении сёл Новомарково и Днепроэнергия в ДНР.

Подразделения группировки «Юг» также нанесли поражение силам противника в районах 10 населённых пунктов в ЛНР и ДНР. Тогда украинские войска за сутки потеряли свыше 250 бойцов, американский бронетранспортер М113, пять пикапов, орудие полевой артиллерии, станцию РЭБ и два склада боеприпасов.