Будапешт, 29 марта, 2025, 19:45 — ИА Регнум. Киевский режим и европейские лидеры пытаются игнорировать реалии на поле боя в конфликте с Россией, а линия фронта при этом движется на запад, а не на восток. Об этом заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто в интервью YouTube-каналу Ultrahang.

ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

«Киев и Брюссель по-прежнему настроены на продолжение боевых действий и не хотят делать никаких выводов из опыта, накопленного за последние три года. А опыт заключается в том, что линия фронта перемещается на запад, а не на восток», — отметил он.

Венгерский дипломат также уточнил, что в течение трёх лет спецоперации ситуация на поле боя по большей части складывалась именно в пользу российской стороны, несмотря на внушительное финансирование ВСУ со стороны коллективного Запада.

При этом Сийярто уверен, что реалии на поле боя всё-таки будут иметь значение, когда главе киевского режима Владимиру Зеленскому придётся вести диалог не с ЕС, а с Вашингтоном на переговорах по мирному урегулированию конфликта.

Как передавало ИА Регнум, ранее глава киевского режима отверг возможность признания Украиной уступки территории ради заключения мирного соглашения. Он считает, что завершение конфликта не на условиях Киева будет временным и «люди захотят восстановить справедливость». При этом советник американского лидера по вопросам нацбезопасности Майк Уолтц заявил, что ради мирного урегулирования украинского конфликта Зеленскому, очевидно, придётся пойти на территориальные уступки.

Бывший американский военный Дэниел Дэвис в эфире YouTubе-канала Deep Dive отметил: Зеленский так и не понял, что рискует понести более значительные потери, надеясь на помощь Европы и игнорируя мирные инициативы. По его словам, европейские лидеры не заинтересованы в заключении мира и продолжают подталкивать главу киевского режима к военным действиям.

Президент России Владимир Путин неоднократно отмечал, что для урегулирования конфликта необходимы вывод украинских войск из ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей и официальное признание возвращения этих регионов в состав России. Кроме того, он указывал, что Украина должна отказаться от вступления в НАТО и обеспечить на подконтрольной территории соблюдение прав и свобод русскоязычных граждан.