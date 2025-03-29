Курск, 29 марта, 2025, 19:45 — ИА Регнум. В Курскую область вернулись ещё 25 жителей, которых бойцы Вооружённых сил Украины (ВСУ) ранее вывезли в Сумы. Об этом 29 марта сообщил врио губернатора региона Александр Хинштейн.

Telegram-канал Александра Хинштейна

«Семерых сразу доставили в больницу в Курск — сейчас их жизни ничего не угрожает. Три человека остались в областной больнице Брянска под наблюдением, двум по дороге в Курск также потребовалась медицинская помощь. Тринадцать человек сам встретил на Курской земле», — написал Хинштейн в Telegram-канале.

По его словам, часть россиян забрали родственники, остальных разместили в пунктах временного размещения. На месте граждан осмотрели медики, с ними также работают психологи и юристы. Кроме того, эвакуированным сразу выдали по 30 тыс. рублей, чтобы люди могли купить себе самые необходимые на первое время вещи.

О том, что в курский регион возвращаются 25 россиян, сообщила 28 марта уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова. В посреднической миссии участвовала белорусская сторона. Среди возвращённых много пожилых людей старше 85 лет, а одной из женщин — 92 года.

В частности, в Россию вернулась пожилая россиянка, которая отправится к сыну в Смоленскую область. К отцу в Нижегородскую область возвращается мужчина с супругой из Киевской области, который нуждался в медицинской помощи, но не смог её получить, поскольку путь домой после начала спецоперации был отрезан, а сроки действия паспортов истекли.

25 марта омбудсмен также проинформировала о проведении переговоров между Москвой и Киевом о возвращении 72 жителей приграничных районов Курской области, оказавшихся в Сумах в результате боевых действий. Ранее, 3 марта, Москалькова сообщила, что в Россию с Украины вернулись 33 жителя Курской области. Больше всего среди возвращённых домой россиян пожилых людей, но также есть четверо детей.