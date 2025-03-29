Химки, Московская область, 29 марта, 2025, 19:34 — ИА Регнум. Подмосковные «Химки» дома обыграли «Пари Нижний Новгород» со счётом 2:0 в 22-м туре Российской премьер-лиги (РПЛ).

ФК «Химки»

На 22-й минуте счёт в матче открыл с пенальти аргентинский полузащитник химчан Лукас Вера, а российский полузащитник Бутта Магомедов укрепил преимущество в концовке встречи едва ли не первым касанием после замены.

Эта победа позволила «Химкам» подняться на 10-е место в таблице РПЛ и увеличить отрыв от «Пари НН» на четыре очка.

А нижегородский клуб потерпел уже третье поражение подряд и в настоящее время находится на грани вылета, располагаясь на 13-м месте с 19 очками.

Как передавало ИА Регнум, в другом матче 22-го тура московский клуб «Динамо» дома одержал разгромную победу над «Оренбургом». Встреча завершилась со счётом 5:1. В составе победителей мячи в ворота соперников забили Хорхе Карраскаль (38-я и 41-я минуты), Бителло (60), Луис Чавес (67) и Виктор Окишор (90+1). У «Оренбурга» на 77-й минуте отличился Саид Сахархизан.