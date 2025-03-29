Париж, 29 марта, 2025, 19:38 — ИА Регнум. Россия не является угрозой для Франции, а разговоры об этом просто пропагандистский миф. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на слова главы французской партии «Патриоты» Флориана Филиппо.

ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

«Во Франции нет российской угрозы, ее просто не существует. Разговоры об этом — чушь», — сказал Филиппо в разговоре с корреспондентом агентства.

По его словам, заявления об опасности России для Франции являются не более чем пропагандой страха и войны. Как утверждает глава «Патриотов», некоторые политики намеренно запугивают граждан, чтобы потом «просить у них деньги на вооружения и отправку военных на Украину».

«Мы должны вести диалог с Россией, а не искать угрозы», — подчеркнул Филиппо.

5 февраля французский лидер Эммануэль Макрон заявил, что Россия якобы стала угрозой для Франции и всей Европы.

По мнению Макрона, «агрессия России не знает границ», а сама страна якобы представляет угрозу европейским странам в воздушном пространстве, в социальных сетях и киберпространстве.

Как передавало ранее ИА Регнум, ранее президент РФ Владимир Путин прокомментировал заявления Запада о якобы имеющихся у России планах после Украины напасть на Европу, назвав это чушью и бредом. Российский лидер подчеркнул, что западные политики запугивают собственное население, чтобы оправдать увеличение военных расходов.