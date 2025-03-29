Филиппо назвал чушью заявления о том, что РФ является угрозой для Франции
Париж, 29 марта, 2025, 19:38 — ИА Регнум. Россия не является угрозой для Франции, а разговоры об этом просто пропагандистский миф. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на слова главы французской партии «Патриоты» Флориана Филиппо.
«Во Франции нет российской угрозы, ее просто не существует. Разговоры об этом — чушь», — сказал Филиппо в разговоре с корреспондентом агентства.
По его словам, заявления об опасности России для Франции являются не более чем пропагандой страха и войны. Как утверждает глава «Патриотов», некоторые политики намеренно запугивают граждан, чтобы потом «просить у них деньги на вооружения и отправку военных на Украину».
«Мы должны вести диалог с Россией, а не искать угрозы», — подчеркнул Филиппо.
5 февраля французский лидер Эммануэль Макрон заявил, что Россия якобы стала угрозой для Франции и всей Европы.
По мнению Макрона, «агрессия России не знает границ», а сама страна якобы представляет угрозу европейским странам в воздушном пространстве, в социальных сетях и киберпространстве.
Как передавало ранее ИА Регнум, ранее президент РФ Владимир Путин прокомментировал заявления Запада о якобы имеющихся у России планах после Украины напасть на Европу, назвав это чушью и бредом. Российский лидер подчеркнул, что западные политики запугивают собственное население, чтобы оправдать увеличение военных расходов.