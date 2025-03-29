Берлин, 29 марта, 2025, 19:32 — ИА Регнум. Тысячи нелегалов, которые незаконно попадают в Евросоюз через белорусско-польскую границу, в итоге оказываются в Германии, пишет 29 марта местная газета Bild со ссылкой на данные полиции ФРГ.

РИА Новости/Виктор Толочко

«За последние 14 месяцев в Германию через Белоруссию и Польшу проникли 4957 нелегальных мигрантов. Большинство из них (около 3700 человек) — выходцы из Афганистана, Сирии, Сомали, Ирана и Индии», — сказано в публикации.

В январе Bild со ссылкой на документ сообщила о намерении фракции блока Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) вынести на голосование бундестага резолюцию с предложением объявить в Германии чрезвычайную ситуацию из-за наплыва иностранцев.

Издание привело выдержки из проекта резолюции, в которой отмечается, что страна столкнулась с «новыми масштабами насилия». В частности, там упоминается нападение афганца на прохожих в Ашаффенбурге, в результате которого пострадали два человека, в том числе ребёнок.

Отмечается, что резолюция предполагает долгосрочный контроль на границах ФРГ, а также отказ во въезде иностранцам, не имеющим разрешения на пребывание в стране. Кроме того, предлагается брать под стражу тех, кто обязан покинуть Германию.

Как передавало ИА Регнум, в августе 2024 года глава Христианско-демократического союза Фридрих Мерц потребовал от канцлера ФРГ Олафа Шольца прекратить приём приезжих из Сирии и Афганистана.

Мерц призвал проводить постоянные проверки на границах Германии и депортировать нарушителей в Сирию и Афганистан. Он также предложил лишать беженцев права на пребывание, если те посещают свои родные страны.