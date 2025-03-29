Москва, 29 марта, 2025, 19:30 — ИА Регнум. Роспотребнадзор взял на контроль сообщения о заболеваниях неизвестным вирусом. Об этом сообщили в ведомстве 29 марта.

ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина

«Специалисты Роспотребнадзора взяли на контроль сообщения о случаях заболевания якобы неизвестным вирусом, которые были распространены в телеграм-канале», — сказано в заявлении.

Ведомство запросит дополнительную информацию, добавили в Роспотребнадзоре.

Ранее 29 марта Telegram-канал SHOT сообщил, что в России появился неизвестный вирус, который вызывает кашель с кровью и высокую температуру. Авторы отметили, что симптомы у заболевших одинаковые — всё начинается с лёгкого недомогания, однако спустя несколько дней состояние ухудшается и может оставаться таковым в течение нескольких недель.

Врачи пока не смогли определить, чем именно болеют пострадавшие, отмечалось также в публикации.

Как передавало ИА Регнум, в феврале эпидемиолог, заместитель президента Российской академии образования академик РАН Геннадий Онищенко заявил, что потепление климата на Земле способствует распространению в мире новых инфекций, а также тех, которые считались забытыми, поскольку давно не проявлялись. При этом он отметил, что распространению инфекций могут способствовать и низкие температуры, потому что человеку в случае переохлаждения сложней бороться с заражением.