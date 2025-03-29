Атланта, США, 29 марта, 2025, 19:06 — ИА Регнум. Американский рэпер Young Scooter (настоящее имя — Кеннет Эдвард Бейли) умер в свой 39-й день рождения, пытаясь скрыться от полиции. Об этом пишет TMZ со ссылкой на сотрудников полиции и медучреждений Атланты.

Соцсети рэпер Young Scooter

«Young Scooter убегал от полиции и сильно повредил ногу, перепрыгивая через забор. Предположительно он получил тяжёлую травму ноги и скончался от кровопотери. Бейли был объявлен мёртвым в пятницу в травматологическом центре Грейди Маркуса в Атланте после того, как его доставили в больницу скорой медицинской помощи из юго-восточной части города», — говорится в публикации.

Офицер полиции Атланты Эндрю Смит заявил, что прибыл на место происшествия по первому сигналу о тревоге вместе с другими сотрудниками, после чего заметил, что двое мужчин пытались скрыться на заднем дворе дома. Он также уточнил, что видел, как один из убегающих получил травму, пытаясь в спешке преодолеть забор дома. При этом правоохранитель уточнил, что выстрелов не производилось.

Young Scooter получил первую известность в США ещё в 2012 году, выпустив микстейп «Street Lottery». В ходе карьеры он сотрудничал с такими звёздами как Gucci Mane, Future и покойным Juice Wrld. Совместный трек с последними двумя артистами под названием «Jet Lag» даже попал в мировой чарт Billboard.