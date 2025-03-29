Берлин, 29 марта, 2025, 19:13 — ИА Регнум. Правящие партии расположенного в Северном море немецкого острова Вангероге намерены искать кандидата на пост мэра через объявления в нескольких местных газетах. Об этом сообщило 29 марта издание Spiegel.

Carsten Steger

Причиной такого решения стала острая нехватка кадров, отметили авторы.

«Найти новых сотрудников с квалификацией специалистов в области управления кажется практически невозможным для острова, если это не удаётся сделать даже на материке», — сказано в материале.

В числе требований к кандидату — проживание на острове, наличие высшего образования и соответствующего опыта работы. Выдвигать свои кандидатуры можно до июня, в августе пройдут выборы, победитель которых будет занимать должность мэра острова в течение восьми лет.

Бывший мэр Вангероге также был найден после подачи властями объявлений в газеты.

Как передавало ИА Регнум, в июле 2024 года немецкие СМИ сообщали, что Федеральная разведывательная служба страны столкнулась с серьёзным кадровым голодом. По данным газеты Bild, в немецкой разведке служат 6,5 тыс. человек, а 700 рабочих мест остаются вакантными.