Кишинёв, 29 марта, 2025, 18:50 — ИА Регнум. Глава Гагаузской автономии Евгения Гуцул заявила, что не сломлена арестом и не отречется от убеждений.

РИА Новости/Дмитрий Осматеско

«Знайте — я не сломлена! Я не дрогнула, не попросила пощады у тех, кто хочет унизить Гагаузию. И я не отрекусь от своих убеждений!» — написала Гуцул в Telegram-канале.

Она призвала своих соратников продолжить борьбу за права региона после ее ареста.

«Никакие репрессии не смогут заставить нас молчать, никакие ложные обвинения не заставят нас отказаться от борьбы за наши интересы, за будущее Гагаузии и всей страны. Они думают, что, заперев меня, подавят ваш гнев, вашу силу духа. Но они ошибаются. Мои соратники! Продолжайте отстаивать наши ценности, защищать права гагаузского народа и всех граждан, верящих в честность и справедливость», — говорится в сообщении Гуцул.

По ее словам, суд принял решение отправить ее под арест по «абсолютно сфабрикованному, шитому белыми нитками» уголовному делу.

Как передавало ИА Регнум, 28 марта суд сектора Чеканы в Кишинёве по требованию представителей прокуратуры Молдавии принял решение арестовать Гуцул на 20 суток. Представители ведомства заявили, что в деле главы Гагаузии появились «новые обстоятельства». Какие именно — не уточнялось.

После вынесения решения об аресте, выходя из зала суда, Гуцул заявила, что Гагаузия была обезглавлена.

Гуцул задержали в аэропорту 25 марта сотрудники Национального центра по борьбе с коррупцией Молдавии. Ей предъявили обвинения по четырём статьям, связанным с якобы имевшим место нелегальным финансированием. Уточнялось, что против против неё было возбуждено дело о якобы незаконном финансировании избирательной кампании в 2023 году.

27 марта Гуцул обратилась к президентам России и Турции Владимиру Путину и Реджепу Тайипу Эрдогану с просьбой повлиять на молдавские власти и помочь в её освобождении.

29 марта первый замглавы автономии Илья Узун в видеообращении назвал арест Гуцул политической расправой над волей народа.

В свою очередь лидер оппозиционного блока «Победа» Илан Шор сказал, что арест главы Гагаузии станет гвоздем в крышку гроба действующих властей Молдавии.