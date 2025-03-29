Лондон, 29 марта, 2025, 18:36 — ИА Регнум. Нежелание главы киевского режима Владимира Зеленского отказаться от утраченных территорий мешает завершению украинского конфликта, считают журналисты британского издания The New Statesman (NS).

ИЗВЕСТИЯ/Сергей Прудников

«Для (президента США Дональда.— Прим. ред.) Трампа самым большим препятствием на пути к миру в Украине является отказ Зеленского пойти на территориальные уступки», — сказано в публикации.

По мнению журналистов, сложные мировые проблемы решаются путём заключения сделок между такими лидерами, как он, президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин. В материале также отмечается, что исход последних переговоров между Москвой и Вашингтоном оказался выгодным для российской стороны благодаря заключённым соглашениям.

28 марта бывший американский военный Дэниел Дэвис в эфире YouTubе-канала Deep Dive отметил: Зеленский так и не понял, что рискует понести более значительные потери, надеясь на помощь Европы и игнорируя мирные инициативы. По его словам, европейские лидеры не заинтересованы в заключении мира и продолжают подталкивать главу киевского режима к военным действиям.

Ранее глава киевского режима отверг возможность признания Украиной уступки территории ради заключения мирного соглашения. Он считает, что завершение конфликта не на условиях Киева будет временным и «люди захотят восстановить справедливость». При этом советник американского лидера по вопросам нацбезопасности Майк Уолтц заявил, что ради мирного урегулирования украинского конфликта Зеленскому, очевидно, придётся пойти на территориальные уступки.

Как передавало ИА Регнум, переговоры представителей РФ и США в Эр-Рияде завершились после более 12 часов консультаций. Позже глава Белого дома подтвердил, что в рамках встречи делегации обсуждали территориальные вопросы и возможные линии разграничения между РФ и Украиной.

Президент России Владимир Путин неоднократно отмечал, что для урегулирования конфликта необходимы вывод украинских войск из ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей и официальное признание возвращения этих регионов в состав России. Кроме того, он указывал, что Украина должна отказаться от вступления в НАТО и обеспечить на подконтрольной территории соблюдение прав и свобод русскоязычных граждан.