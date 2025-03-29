Краснодар, 29 марта, 2025, 18:30 — ИА Регнум. В Краснодарском крае объявлена авиационная опасность. Об этом сообщается в официальном приложении МЧС России.

РИА Новости/Виталий Тимкив

«На территории Краснодарского края объявлена авиационная опасность. Существует угроза падения взрывных устройств», — говорится в сообщении.

Уведомление об этом пришло пользователям мобильных устройств около 18:12 по московскому времени.

Как передавало ИА Регнум, 28 марта губернатор Саратовской области Роман Бусаргин сообщил об объявленной в регионе угрозе атаки БПЛА. Он написал, что информация об опасности с воздуха поступила из Минобороны России. В области локально работают системы оповещения, а все экстренные службы приведены в полную готовность, добавил Бусаргин.

В этот же день в Минобороны России сообщили об уничтожении средствами ПВО 78 дронов ВСУ над регионами России. Большая часть из них была сбита над Воронежской и Саратовской областями.