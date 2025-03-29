Вашингтон, 29 марта, 2025, 18:37 — ИА Регнум. Эксперты МВФ полагают, что конфликт на Украине завершится в конце 2025 года. 29 марта пресс-служба фонда опубликовала базовый сценарий обновлённого прогноза МВФ.

ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Астрахань

«Хотя риски остаются исключительно высокими, базовый сценарий по-прежнему предполагает, что боевые действия завершатся в последние месяцы этого года», — сказано в документе.

В МВФ отметили, что прогресс в вопросе урегулирования конфликта может улучшить ситуацию в экономике Украины, но подчеркнули, что переговорный процесс пока находится на очень ранней стадии. Эксперты фонда ухудшили свой прогноз роста экономики страны на 0,5%, до около 2%.

Как передавало ИА Регнум, 25 марта глава разведуправления Пентагона Джеффри Круз заявил, что российские войска обладают возможностями продолжать боевые действия дольше, чем могут это делать ВСУ. При этом он выступил с предположением, что, если боевые действия не завершатся до конца 2025 года, это будет вызовом для обеих сторон конфликта.

27 марта президент Владимир Путин заявил, что российские войска владеют стратегической инициативой по всей линии боевого соприкосновения. Глава государства отметил: ранее он говорил, что ВС РФ «дожмут» противника, но теперь есть основания предполагать, что российские войска противника «добьют».

Президент также заявил, что Луганская Народная Республика на данный момент освобождена от ВСУ на 99%, а Донецкая Народная Республика, Запорожская и Херсонская области — более чем на 70%.