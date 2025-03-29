Уфа, 29 марта, 2025, 18:12 — ИА Регнум. Депутат городского совета Уфы Рустам Мукаев погиб в результате ДТП в возрасте 42 лет. Об этом сообщила пресс-служба горсовета.

ГАИ Башкирии

«Совет и администрация городского округа город Уфы Республики Башкортостан выражают искренние соболезнования родным и близким в связи с трагической гибелью депутата городского Совета Мукаева Рустама Ильдаровича», — говорится в некрологе.

Подробности аварии, которая произошла вечером 28 марта на 21-м километре Западного обхода Уфы, сообщили в управлении ГИБДД по Башкирии. Автомобилем Lexus, в котором ехал Мукаев, управлял 36-летний водитель. Он нарушил правила проезда перекрёстка и столкнулся с грузовым автомобилем Howo.

«В результате ДТП пассажир «Лексуса» скончался на месте происшествия, оба водителя доставлены в больницу», — говорится в сообщении.

Рустам Мукаев родился 18 июля 1982 года в Уфе. В 2003 году окончил Башкирский государственный университет по специальности «юриспруденция». В уфимском горсовете работал с 2012 года, был депутатом третьего, четвертого и пятого созывов. Входил в состав постоянной комиссии горсовета по связям с общественностью, охране прав и свобод граждан, правовым вопросам. В последние годы работал заместителем генерального директора строительного предприятия «Инициатива» по юридическим вопросам. У него остались жена и трое детей.