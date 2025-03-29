Москва, 29 марта, 2025, 18:10 — ИА Регнум. Очевидцы поделились в соцсетях кадрами частичного солнечного затмения в разных регионах России, включая Москву, Калининград, Казань, Мурманск и Апатиты.

Валентин Егоршин/ТАСС

Отмечается, что затмение началось в 11:52 мск на восходе Солнца в центральной зоне Атлантического океана. В РФ лучше всего это явление было видно в северных и северо-западных регионах. При этом пик астрономического явления пришёлся в период с 14:00 до 15:00 мск.

В Москве Луна закрыла Солнце лишь на 2%, в Петербурге — на 15%. Лучше всего затмение было видно в Мурманске — там Солнце скрылось почти на 30%, процитировал ТАСС руководителя отдела методического сопровождения Московского планетария Людмилу Кошман.

Ранее полное солнечное затмение наблюдалось 8 апреля 2024 года. Для части жителей Земли Луна полностью перекрыла Солнце и отбросила на поверхность планеты тень, ширина которой составила 198 км. Пик затмения смогли наблюдать жители Мексики — для них солнечный свет померк на 4 минуты 28 секунд. Это произошло в 21:17 по московскому времени на севере страны.

Как передавало ИА Регнум, в августе 2024 года на Земле начался период суперлуния. Кадры, на которых удалось заснять оттенки августовской полной Луны, опубликовал Московский планетарий. Пик этого явления был в 21:29 мск 19 августа. Суперлуние — период, на который приходится совпадение полнолуния и максимальной близости Луны к Земле, он длится до трёх дней.