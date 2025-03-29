Москва, 29 марта, 2025, 18:06 — ИА Регнум. Министерство промышленности и торговли России обновило список автомобилей, облагаемых налогом на роскошь, внеся в него китайские марки. Данный список опубликован на сайте ведомства.

РИА Новости/Максим Богодвид

Теперь в перечне роскошных авто значатся китайские Aito М9 Extended Range, Li Xiang L9 4WD Max, Seres M9, внедорожник Tank 700 в двух комплектациях, гибридный Voyah Dream EVR, Zeekr 009, Byd Yangwang U8 Deluxe Edition, Hongqi H9, M-Hero и другие.

Всего список включает 252 позиции.

Как передавало ИА Регнум, президент ассоциации «Российские автомобильные дилеры» Алексей Подщеколдин 25 марта сообщил, что в 2025 году российский автомобильный рынок могут покинуть десятки китайских брендов. Он уточнил, что речь идёт о моделях малоизвестных производителей, которые за три года так и не наладили продажи в России.

Автоэксперт Пётр Баканов в разговоре с ИА Регнум высказал мнение, что, несмотря на слухи о возможном возвращении различных зарубежных автомобильных брендов в Россию, массового ухода китайских производителей ожидать не следует. Специалист уверен, что наиболее известные марки из Китая на российском рынке останутся. Собеседник агентства усомнился, что такие бренды, как Chery, Haval, Geely или Changan, захотят потерять такой кусочек рынка.