Южно-Сахалинск, 29 марта, 2025, 18:17 — ИА Регнум. Впервые в России беспилотник совершил полёт между городами соседних регионов, он был проведён по всем правилам гражданской авиации. Об этом сообщили 29 марта в пресс-службе правительства Сахалинской области.

РИА Новости/Станислав Красильников

Беспилотник компании «Аврора — беспилотные авиационные системы» совершил полёт по маршруту Оха (Сахалинская область) — Николаевск-на-Амуре (Хабаровский край), рассказали ТАСС в пресс-службе.

«Полёт прошел по расписанию, по нормам. Эти нормы исполнены, как это делают регулярные гражданские воздушные суда — по всем законам авиации, по всем правилам. Не было никаких специальных зон, не было никаких специальных разрешений, [так] что это исторический момент для авиации, в стране ещё никто такую работу не выполнял», — заявил глава авиакомпании «Аврора» Константин Сухоребрик.

Как передавало ИА Регнум, в июне 2023 года правительство утвердило стратегию развития беспилотной авиации в России до 2030 года. Спустя месяц президент Владимир Путин поручил утвердить национальный проект по беспилотникам. В августе 2023 года Андрей Белоусов, занимавший тогда пост первого вице-премьера, сообщил о готовности нацпроекта.

В декабре 2024 года Путин по итогам заседания Совета по стратегическому развитию и национальным проектам поручил правительству обеспечить ускоренное развитие беспилотной авиации, чтобы Россия добилась в этой отрасли технологического лидерства. Глава государства отметил, что особого внимания требует вопрос подготовки кадров и создания соответствующей инфраструктуры в регионах.