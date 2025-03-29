Нейпьидо, 29 марта, 2025, 18:04 — ИА Регнум. Число погибших в результате землетрясения в Мьянме превысило 1,6 тысячи, а пострадавших — 3,4 тысячи. Об этом сообщает китайское агентство «Синьхуа» со ссылкой на пресс-службу государственного административного совета Мьянмы.

TASS /Xinhua/ABACAPRESS.COM

«По данным информационной группы государственного административного совета, 1644 человека погибли, 3408 пострадали», — говорится в сообщении агентства.

Уточняется, что 139 человек считаются пропавшими без вести.

Как передавало ИА Регнум, утром 28 марта в Мьянме произошло землетрясение. Магнитуда, по разным оценкам, составила от 7,7 до 7,9. Спустя примерно 11 минут произошло повторное землетрясение магнитудой 6,4. В результате землетрясения в Мьянме были повреждены многие жилые дома, административные здания, школы и больницы.

Подземные толчки также ощущались в Таиланде, Китае, Бангладеш, Малайзии и Вьетнаме.

В Мьянму прибыла группа из 120 российских спасателей на двух самолётах для оказания помощи в ликвидации последствий землетрясения. Как сообщил журналистам руководитель сводного отряда министерства Сергей Воронцов, спасательную операцию планируется проводить в три смены — круглосуточно.

29 марта в Мьянме было зафиксировано новое землетрясение магнитудой 5,1. Эпицентр землетрясения располагался в 19 км к юго-западу от столицы Мьянмы — Нейпьидо, а сам очаг находился на глубине 10 км. Информации о новых пострадавших и разрушениях пока не поступало.