Рим, 29 марта, 2025, 17:58 — ИА Регнум. Бывший премьер-министра Италии Массимо Д’Алема рассказал, что глава киевского режима в феврале 2024 года обратился к нему с просьбой о помощи Киеву. В интервью газета La Repubblica политик заявил, что это произошло на мероприятии, посвященном Балканам, в Тиране.

AP/TASS

По словам экс-председателя итальянского правительства, Зеленский выразил опасения, что в будущем США могут свернуть помощь Украине.

«Он (Зеленский. — Прим. ред.) ясно сказал мне, что его страна находится под угрозой катастрофы, потому что «американцы рано или поздно уйдут, а европейцы ненадежны», — сообщил Д’Алема.

Глава киевского режима попросил его поехать в Бразилию и КНР, чтобы понять, могут ли лидеры этих стран — Луис Инасиу Лула да Силва и Си Цзиньпин — «что-то сделать» в плане поддержки Киева.

Экс-премьер пытался выполнить просьбу Зеленского, но бразильский лидер чуть не выгнал его. Не более результативным был его разговор с представителями китайской стороны, добавил Д’Алема.

Как сообщало ИА Регнум, президент Бразилии отказался принимать посланника Зеленского. Он указал на то, что Украина — это американская проблема, и посоветовал Д’Алеме заняться Палестиной. После жёсткого отказа в Бразилии визит в Китай также не принёс ощутимых результатов, добавил бывший итальянский премьер-министр. Его встреча состоялась с представителем Коммунистической партии, который предложил рассмотреть возможность размещения международных сил на Украине, аналогичных тем, что действовали в Косово.

Президент Бразилии 1 марта заявил, что неуважительная речь Зеленского на встрече с американским лидером Дональдом Трампом может нести угрозу Европе. Лула да Силва выразил уверенность, что теперь все усвоили урок, так как только мир способен вернуть жизнь в нормальное русло и позволить жить в процветании.

В феврале Да Силва сообщил, что канцлер ФРГ Олаф Шольц пытался купить у Бразилии оружие для снабжения Вооруженных сил Украины и продолжения конфликта с Россией. Бразильский лидер заявил, что не собирается продавать оружие с целью убийства россиян или кого-либо ещё и выступает за мир. Он подчеркнул, что его страна будет и дальше оставаться нейтральной в данном конфликте. Президент добавил, что украинские союзники не получат бразильское оружие.

Официальный представитель МИД КНР Мао Нин 19 марта заявила, что Китай приветствует любые усилия по прекращению огня на Украине, считая их необходимыми и важными шагами для достижения мира. Она напомнила, что Пекин с самого начала выступал за урегулирование украинского кризиса дипломатическим путём.