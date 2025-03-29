Москва, 29 марта, 2025, 17:44 — ИА Регнум. Слова генсека ООН Антониу Гутерриша о «легитимности» киевского режима Владимира Зеленского являются двойной ложью. Об этом заявил зампредседателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев в соцсети X.

28 марта Гутерриш, комментируя идею президента России Владимира Путина ввести внешнее управление ООН на Украине, назвал киевские власти «легитимными». Он также заявил, что правительство Украины нужно уважать.

«Это, увы, двойная ложь. Зеленский нелегитимен и его не за что уважать. Он потерпел неудачу, его люди гибнут, а его страна исчезает», — отметил Медведев в публикации.

Как передавало ИА Регнум, ранее Путин предложил ввести на Украине внешнее управление. В данном случае, уточнил российский лидер, возможно введение временного управления в рамках миротворческой деятельности ООН, как было в Восточном Тиморе, Новой Гвинее и некоторых частях бывшей Югославии. По мнению российского лидера, такой вариант позволил бы провести демократические выборы и сформировать в стране дееспособное правительство, пользующееся доверием народа.

Путин ранее также неоднократно подчёркивал нелегитимность Зеленского, который отменил президентские выборы под предлогом военного положения в мае 2024 года. Кроме того, украинская конституция не предусматривает продления полномочий главы государства в случае введения в стране военного положения. По словам президента России, единственным легитимным органом власти осталась Верховная рада, остальные утратили свою правомочность.