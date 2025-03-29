Бангкок, 29 марта, 2025, 17:35 — ИА Регнум. Состояние пребывающего в искусственной коме рэпера Паши Техника (настоящее имя — Павел Ивлев) остаётся критическим, врачи сообщили о рисках летального исхода артиста. Соответствующая публикация 29 марта появилась в Telegram-канале музыканта.

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В канале Паши Техника опубликован анамнез, из которого следует, что у исполнителя развилась полиорганная недостаточность и гемодинамическая нестабильность.

«Просим вас осознать серьёзность его состояния и как можно скорее посетить больницу, чтобы обсудить дальнейшие медицинские решения», — сказано в обращении врачей.

В документе также отмечается, что рэпер поступил в медучреждение с нарушением дыхания и в изменённом состоянии сознания. Эти данные косвенно могут указывать на передозировку запрещёнными веществами.

Как передавало ИА Регнум, 27 марта менеджер артиста Марк сообщил, что Пашу Техника экстренно госпитализировали в больницу в Таиланде и ввели в искусственную кому. По его словам, команда музыканта не понимает, что с ним произошло. 28 марта в Telegram-канале Baza появилась информация о том, что рэпера не могут перевезти из Таиланда в Россию из-за критического состояния.

Исполнитель находится в больнице на Пхукете, он подключён к аппарату ЭКМО (экстракорпоральной мембранной оксигенации). На лечение исполнителя потребуется около 10 млн рублей. Ранее также сообщалось, что рэпер проходил курс лечения в реабилитационном центре. Причиной его госпитализации стало чрезмерное употребление наркотических веществ.