Белгород, 29 марта, 2025, 17:43 — ИА Регнум. Несмотря на заявления главы киевского режима Владимира Зеленского о прекращении атак на российские объекты энергетики, ВСУ лишь нарастили количество таких ударов, заявили 29 марта в Минобороны РФ.

28 марта противник атаковал пять объектов энергетики в Белгородской области и один — в Курской, отметило ведомство. Удары беспилотниками наносились по белгородским объектам «Россетей», подстанции и трансформатору. Фиксировалось повреждение техники и отключение высоковольтных линий. Тысячи потребителей остались без энергоснабжения.

Кроме того, ВСУ нанесли удар с применением реактивных снарядов РСЗО HIMARS по газоизмерительной станции «Суджа» в Курской области, фактически уничтожив объект, напомнили в ведомстве.

«Таким образом, вне зависимости от заявлений Зеленского о якобы прекращении киевским режимом намеренного уничтожения российских энергообъектов, ВСУ лишь нарастили количество атак по энергетической инфраструктуре в Курской и Белгородской областях», — сказано в сообщении.

Как передавало ИА Регнум, 18 марта президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп согласовали инициативу о прекращении Москвой и Киевом взаимных ударов по энергообъектам. Запрет действует в течение 30 суток с 18 марта и может быть продлён, а в случае его нарушения одной из сторон другая вправе считать себя свободной от обязательств. Путин отдал соответствующий приказ ВС РФ, и российские военнослужащие сбили семь собственных дронов, уже направленных по целям на Украине.

Зеленский публично поддержал договорённость, при этом в ту же ночь ВСУ запустили три беспилотника по нефтебазе в Краснодарском крае, а позднее в нарушение моратория атаковали ещё более десятка объектов энергетики.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков 28 марта заявил, что Россия на фоне систематического нарушения моратория киевским режимом сохраняет за собой право отказаться от исполнения договоренностей. Он отметил, что дальнейшее соблюдение условий соглашения со стороны Москвы при условии непрекращающихся атак будет нелогичным.