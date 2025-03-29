Янгон, Мьянма, 29 марта, 2025, 17:50 — ИА Регнум. Сотрудники МЧС России будут круглосуточно работать в районе землетрясения в Мьянме. Спасательную операцию планируется проводить в три смены, сообщил журналистам руководитель сводного отряда министерства Сергей Воронцов.

«Мы планируем работу организовать круглосуточно, в три смены. И к работе приступим сегодня», — сказал Воронцов.

Кроме того, вечером 29 марта в Мьянму вылетит специальный отряд белорусских спасателей «ЗУБР». Военный самолёт доставит в республику 66 специалистов, четырёх поисковых собак и четыре единицы спецтехники. Отряд примет участие в поисково-спасательных и других неотложных работах.

«Белорусская сторона получила официальный запрос от властей Мьянмы о помощи в ликвидации последствий землетрясения», — сообщило МЧС Белоруссии в Telegram-канале.

Ранее ИА Регнум сообщало, что в Мьянму прибыли два самолёта МЧС России со сводным отрядом из 120 спасателей. В составе группировки — кинологические расчёты, врачи-анестезиологи и психологи.

Землетрясение в Мьянме произошло утром 28 марта и унесло жизни свыше 1 тыс. человек, ещё более 2,3 тыс. пострадали. Магнитуда землетрясения, по разным оценкам, составила от 7,7 до 7,9. Спустя примерно 11 минут произошло повторное землетрясение магнитудой 6,4. Толчки также ощущались в Таиланде, Китае, Бангладеш, Малайзии и во Вьетнаме.

В Мьянме подземные толчки привели к разрушениям практически по всей стране. Обрушились многие жилые дома, административные здания, школы и больницы. Людей продолжают искать под завалами, при этом в медучреждениях недостаточно врачей и медсестёр для оказания помощи всем пострадавшим.

Землетрясение в Бангкоке, столице Таиланда, было классифицировано как крупномасштабное бедствие. В городе, в частности, обрушился строящийся небоскрёб. О пострадавших российских туристах не сообщалось.