Тель-Авив, Израиль, 29 марта, 2025, 17:28 — ИА Регнум. Египет и Катар проводят консультации с Израилем и палестинским движением ХАМАС с целью добиться освобождения пяти заложников и прекращения огня в секторе Газа на 50 дней. Об этом сообщил телеканал Asharq со ссылкой на источники.

TASS/ABACAPRESS.COM

«Делегации Египта и Катара ведут переговоры со сторонами с целью достижения временного перемирия в секторе Газе перед праздником Ид аль-Фитр. Новое предложение предполагает освобождение пяти заложников в обмен на ряд палестинских заключённых и 50-дневное прекращение огня», — говорится в сообщении.

Уточняется, что делегации Египта и Катара провели несколько встреч с представителями ХАМАС в Дохе, а также дополнительные переговоры с США и с самим Израилем.

Источник также сообщил, что новое соглашение может предусматривать открытие контрольно-пропускного пункта «Рафах» на границе с Египтом, через который будет осуществляться ввоз гуманитарной помощи в сектор Газа и вывоз раненых и больных.

Как передавало ИА Регнум, в ночь на 18 марта армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) возобновила военные действия против ХАМАС в секторе Газа и нанесла массированные удары по объектам движения в анклаве. На следующий день израильские войска начали наземную операцию в центральной и южной частях сектора Газа для увеличения буферной зоны и создания барьера между северной и южной частями анклава.

МИД РФ в этот же день призвал Израиль и Палестину вернуться к переговорам. В Москве уточнили, что российская сторона сожалеет о возобновлении ЦАХАЛ военной операции в анклаве, и добавили, что силовыми методами урегулировать вопрос об освобождении заложников невозможно.

При этом глава минобороны Израиля Исраэль Кац 21 марта приказал ЦАХАЛ занять дополнительные районы в секторе Газа. По его словам, израильские военные будут занимать всё большие территории анклава, пока ХАМАС отказывается вернуть Тель-Авиву заложников.