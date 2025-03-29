Москва, 29 марта, 2025, 17:19 — ИА Регнум. Вооруженные силы Украины (ВСУ), вне зависимости от заявлений главы киевского режима Владимира Зеленского, только нарастили число атак по российским энергообъектам в Курской и Белгородской областях. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

РИА Новости/Михаил Воскресенский

«Вне зависимости от заявлений Зеленского о якобы прекращении киевским режимом намеренного уничтожения российских энергообъектов, ВСУ лишь нарастили количество атак по энергетической инфраструктуре в Курской и Белгородской областях Российской Федерации», — говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале.

Как уточняет российское военное ведомство, только за 28 марта ВСУ нанесли удары по объекту филиала ПАО «Россети Центр» — «Белгородэнерго», подстанции Красная Яруга, трансформатору, энергообъекту филиала ПАО «Россети Центр» — «Белгородэнерго» и высоковольтной линии Борисовка — Красная Яруга.

В Минобороны подчеркнули, что атаки привели к повреждению энергоинфраструктурных объектов и отключениям электричества у мирных жителей.

Как передавало ИА Регнум, глава Белого дома Дональд Трамп 18 марта выступил с инициативой о прекращении сторонами конфликта ударов по энергетическим объектам в ходе телефонного разговора со своим российским коллегой Владимиром Путиным, который поддержал предложение и дал вооружённым силам соответствующий приказ. ВС РФ в тот же момент обезвредили семь собственных беспилотников, которыми планировалось атаковать энергетический объект в Николаевской области.

Согласие на отказ от атак на энергообъекты дал и Зеленский. Однако по факту киевский режим продолжил намеренное нанесение ударов по объектам российской мирной энергетической инфраструктуры.

23 марта ВСУ ударили по электроподстанции в Пологах Запорожской области, а 25 марта российское военное ведомство проинформировало о попытках атак на энергообъекты в Краснодарском крае, ЛНР и Крыму.

Депутат Госдумы от Республики Крым, член комитета по безопасности Михаил Шеремет заявил, что Зеленский саботировал две достигнутые договорённости в рамках урегулирования конфликта на Украине. Речь идёт об отказе от атак по энергетическим объектам и прекращении боевых действий в акватории Чёрного моря.