Амстердам, 29 марта, 2025, 17:17 — ИА Регнум. Напавший на людей с ножом в Амстердаме оказался 30-летним гражданином Украины. Об этом 29 марта сообщила пресс-служба полиции города на своей странице в соцсети Х.

Соцсети

«Полиция установила личность подозреваемого в нападении с ножом в четверг днём, 27 марта. Им оказался 30-летний мужчина украинской национальности», — сказано в сообщении.

Нападение произошло 27 марта вблизи площади Дам в центре Амстердама. Пострадали пять человек, в том числе четыре иностранных гражданина. Двое пострадавших находятся в тяжёлом состоянии.

Министр юстиции и безопасности Нидерландов Давид ван Вил ранее допустил, что нападение было терактом. Преступника обезвредил и передал полиции турист из Великобритании. Мотивы нападавшего пока не установлены.

Как передавало ИА Регнум, в августе 2024 года Верховный суд Перу сообщил, что гражданин Украины задержан и находится под следствием по подозрению в убийстве гражданки России. Ему вменялось убийство с отягчающими обстоятельствами. Отмечалось, что в момент задержания мужчина вёл себя агрессивно. Местные власти не исключили, что подозреваемый в момент убийства находился под воздействием психотропных веществ или алкоголя.

В июле 2024 года немецкие СМИ сообщили, что семейная пара инвалидов с Украины убила и расчленила гражданина Латвии. Муж, инвалид-колясочник, во время распития спиртных напитков приревновал свою жену к гостю и убил его ударом бутылки по голове. Пытаясь избежать ответственности, супруги расчленили тело и сбросили останки в канал. Спустя две недели полиция вычислила преступников.