Белград, 29 марта, 2025, 17:19 — ИА Регнум. Сотрудники ФСБ России приступили к расследованию событий 15 марта в Белграде, где против митингующих якобы применили «звуковую пушку». Об этом сообщил президент Сербии Александр Вучич.

Вадим Ахметов/URA.RU/ТАСС

«Вчера вечером приехали люди из ФСБ, утром они начали работать. Они проверят все имеющиеся у нас устройства. Останутся здесь на несколько дней, семь или восемь, после чего представят свою позицию, в том числе по поводу «звуковой пушки», чтобы развеять ещё больше лживых утверждений», — процитировала главу государства газета «Вечерние новости».

По его словам, таким образом удастся показать, какими методами пользуются те, кто обвиняет власть в использовании акустического оружия, и для чего всё это нужно.

Как сообщало ИА Регнум, массовые протесты в Белграде начались после обрушения навеса на железнодорожном вокзале в городе Нови-Сад 1 ноября 2024 года, в результате которого погибли 15 человек.

В ходе очередного крупного митинга, который прошёл в Белграде 15 марта, пострадали 56 человек. Оппозиция обвинила полицию в применении мощного акустического излучателя — «звуковой пушки». Вучич опроверг эти обвинения.

Сербский премьер-министр Милош Вучевич по инициативе президента обратился к российскому коллеге Михаилу Мишустину и попросил помочь с расследованием инцидента. Он отметил, что Белград готов подключить к разбирательству и американские спецслужбы.

Вице-премьер Сербии Александр Вулин 26 марта заявил, что прояснить ситуацию поможет ФСБ. Российскую спецслужбу он назвал одной из самых эффективных в мире.