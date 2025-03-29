Москва, 29 марта, 2025, 16:54 — ИА Регнум. Вооружённые силы Украины (ВСУ) 28 марта совершили пять атак с помощью беспилотников на энергообъекты в Белгородской области. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.

ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

«28 марта около 05:30 мск в Белгородской области в результате атаки БПЛА по объекту филиала ПАО «Россети Центр» ― «Белгородэнерго» и обрыва провода произошло отключение высоковольтной линии 35 кВ Айдар ― Белый Колодезь», ― говорится в сообщении оборонного ведомства в Telegram-канале.

Следующую атаку зафиксировали в 10:34 мск. Под удар попала подстанция 110 кВ «Красная Яруга», в результате трансформатор получил значительные повреждения. Три часа спустя украинский дрон повредил ещё один трансформатор, произошло отключение комплектной трансформаторной подстанции, потребители остались без электроснабжения.

В 17:03 мск из-за отключения высоковольтной линии вследствие атаки БПЛА были обесточены более 1,1 тыс. жителей Грайворонского района. Через час произошло отключение высоковольтной линии в Борисовском районе, что оставило без света более 8 тыс. потребителей.

Как сообщало ИА Регнум, подразделения противовоздушной обороны за прошедшую ночь, 29 марта, уничтожили три украинских беспилотника в небе над Белгородской областью.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что в ночь на 29 марта украинский беспилотник атаковал город Строитель. По предварительной информации, пострадавших нет. При этом известно, что в результате атаки произошло возгорание кровли двухэтажного недействующего офисного здания. Пожар оперативно ликвидировали.

В Белгородской области вечером 28 марта четыре района подверглись атакам беспилотников ВСУ. В результате инцидентов никто не пострадал.

В Борисовском районе из-за атаки БПЛА повреждена линия электропередачи в селе Грузском. Население временно осталось без света. В селе Головчино в Грайворонском округе при ударе дрона повреждения получили два легковых автомобиля, а также линия электропередачи.

18 марта президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп согласовали инициативу о прекращении Москвой и Киевом взаимных ударов по энергообъектам. После этого российский лидер отдал соответствующий приказ ВС РФ, и российские военнослужащие сбили семь собственных дронов, уже направленных по целям на Украине.

При этом Киев систематически нарушает мораторий, увеличивая число обстрелов территории России, нанося удары по гражданским и энергетическим объектам. В этой связи Россия сохраняет за собой право отказаться от исполнения договоренностей, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.