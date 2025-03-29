Москва, 29 марта, 2025, 16:47 — ИА Регнум. Вооруженные силы Украины (ВСУ) с помощью снарядов реактивной системы залпового огня HIMARS ударили по газоизмерительной станции «Суджа», в результате чего энергообъект фактически перестал существовать. Об этом 29 марта сообщило Минобороны РФ.

Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

В оборонном ведомстве напомнили о последних атаках со стороны киевского режима. Так, ранним утром 28 марта в результате атаки украинского дрона по объекту филиала ПАО «Россети Центр» — «Белгородэнерго» и обрыва провода произошло отключение высоковольтной линии 35 кВ Айдар — Белый Колодезь.

«Как уже сообщалось, 28 марта около 10:20 по газоизмерительной станции (ГИС) «Суджа» был нанесен удар с применением реактивных снарядов РСЗО HIMARS, в результате которого произошло сильное возгорание. ГИС «Суджа» как энергообъект фактически уничтожен», — сказано в публикации Минобороны в Telegam-канале.

Следующую атаку зафиксировали в 10:34 мск. Под удар попала подстанция Красная Яруга, трансформатор получил значительные повреждения. Три часа спустя украинский дрон повредил ещё один трансформатор, произошло отключение комплектной трансформаторной подстанции, потребители остались без электроснабжения.

В 17:03 мск из-за отключения высоковольтной линии вследствие атаки БПЛА были обесточены более 1,1 тыс. жителей Грайворонского района Белгородской области. Через час произошло отключение высоковольтной линии в Борисовском районе, что оставило без света более 8 тыс. потребителей.

Как передавало ИА Регнум, 18 марта президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп согласовали инициативу о прекращении Москвой и Киевом взаимных ударов по энергообъектам. После этого российский лидер отдал соответствующий приказ ВС РФ, которые сбили семь собственных дронов, уже направленных по целям на Украине.

Глава киевского режима Владимир Зеленский публично поддержал договорённость, при этом в ту же ночь ВСУ запустили три беспилотника по нефтебазе в Краснодарском крае, а позднее в нарушение моратория атаковали ещё более десятка объектов энергетики.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что к удару украинских военных по газоизмерительной станции «Суджа» могут быть причастны Франция и Великобритания. По её словам, команда ВСУ о нанесении удара последовала из Лондона. При этом ГИС «Суджа» неделю назад, 21 марта, также подвергалась атаке со стороны киевского режима.