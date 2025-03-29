Москва, 29 марта, 2025, 16:44 — ИА Регнум. Решение теннисистки Дарьи Касаткиной сменить спортивное гражданство с российского на австралийское не стало сюрпризом. Об этом заявил президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев.

Irina R. Hipolito/Zuma/TASS Дарья Касаткина

29 марта 27-летняя Касаткина объявила о смене спортивного гражданства. Она поблагодарила семью, тренеров и тех, кто поддерживал её в карьере. Она добавила, что счастлива начать новую жизнь «под австралийским флагом», но будет «уважать и ценить свои корни».

«Касаткина давно дистанцировалась от федерации, так что сюрпризом её решение не стало. Всё давно к этому шло, Дарья у нас давно не появлялась, контакта как такового с ней нет», — отметил Тарпищев в беседе с «Матч ТВ».

Касаткина занимает 12‑е место в мировом рейтинге, на её счету восемь побед на турнирах WTA в одиночном разряде.

Как передавало ИА Регнум, ранее олимпийская чемпионка, депутат Госдумы Светлана Журова заявила, что у Касаткиной есть основания для смены своего спортивного гражданства. По словам депутата, теннисистка давно жила за пределами страны и отстранилась от России, кроме того, государство в неё особо не вкладывало.