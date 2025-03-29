Нейпьидо, 29 марта, 2025, 16:43 — ИА Регнум. Более 100 спасателей МЧС России прибыли в Республику Союз Мьянма (РСМ) для оказания помощи в ликвидации последствий землетрясения. Об этом сообщает пресс-служба МЧС России.

Aung Shine Oo/AP/TASS

«В сводном отряде ведомства 120 спасателей из аэромобильного отряда «Центроспас» и Центра по проведению спасательных операций особого риска «Лидер». В составе группировки — кинологические расчеты, врачи-анестезиологи и психологи чрезвычайного ведомства», — проинформировало МЧС России в Telegram-канале.

В аэропорту города Янгона приземлились два самолета, они доставили специалистов, которые окажут помощь в ликвидации последствий разрушительного землетрясения.

«Спасатели отряда «Центроспас» готовы к проведению круглосуточных работ на нескольких участках одновременно, помогать им будут беспилотники», — уточняет ведомство.

В МЧС России заявили, что сотрудники привезли с собой необходимое оборудование и инструменты для проведения поисковых работ и деблокирования пострадавших: эндоскопы и акустические приборы для поиска людей в завале на глубине до 4,5 метра, а также георадары и тепловизоры.

Как передавало ИА Регнум, утром 28 марта в РСМ произошло мощное землетрясение, в результате которого погибло более тысячи людей, а еще более 2,3 тыс. человек пострадали. Кроме того, 30 человек официально числятся пропавшими без вести.

Землетрясение привело к разрушениям практически по всей стране: обрушились многие жилые дома, административные здания, школы, больницы, храмы. Повреждения получили подземные нефтепроводы и линии электропередачи.

В этот же день по указанию российского лидера Владимира Путина и поручению главы МЧС Александра Куренкова группа российских спасателей на двух самолётах вылетела в Мьянму для оказания помощи в ликвидации последствий землетрясения.

29 марта в Мьянме произошло новое землетрясение магнитудой 5,1. Эпицентр располагается в 19 км к юго-западу от Нейпьидо, где проживают более миллиона человек. Очаг находился на глубине 10 км. Информации о новых пострадавших и разрушениях пока не поступало.