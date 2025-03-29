Белгород, 29 марта, 2025, 16:51 — ИА Регнум. Подразделения ВСУ отказались от использования тяжёлой бронетехники и атакуют Белгородскую область малыми пехотными группами и дальнобойными дронами, рассказал 29 марта доброволец подразделения ВС РФ «Анвар» с позывным Демон.

Иван Шилов ИА Регнум

Ранее ВСУ пытались прорываться через границу с использованием инженерных машин разграждения, отметил боец в беседе с «РИА Новости».

«Расчёты FPV-дронов их сожгли. Поэтому сейчас противник атакует малыми пехотными группами и делает ставку на дальнобойные дроны», — рассказал военный.

Он отметил, что ВСУ перебрасывают к линии соприкосновения у границы с Белгородской областью новые расчёты FPV-дронов, которые летают дальше обычных, и пытаются таким образом контролировать дороги в радиусе 15Ц20 км, чтобы помешать ротации ВС РФ и подвозу боеприпасов. Российские подразделения тем не менее движутся вперёд, добавил боец.

Как передавало ИА Регнум, 24 марта пресс-служба Минобороны РФ сообщила, что российские подразделения уничтожили технику ВСУ, в том числе квадроциклы и багги, инженерную машину разграждения и боевую бронемашину, при попытке противника проникнуть в Белгородскую область.

Утром 18 марта ВСУ предприняли попытку вклиниться на территорию России в западной части Белгородской области в направлении населённых пунктов Демидовка и Прилесье. В течение дня противником было совершено пять атак. В провокации было задействовано до 200 украинских боевиков и 29 единиц военной техники. Российские военные отразили атаки и не допустили пересечения границы. ВСУ потеряли до 60 человек. Оставшиеся были рассеяны.

28 марта источник в группировке ВС РФ «Север» сообщил, что командование ВСУ поставило своим подразделениям задачу захватить новые территории в Курской и Белгородской областях. Собеседник журналистов отметил, что, судя по перехваченным радиоданным и показаниям военнопленных, бойцы ВСУ пытаются выполнить данный приказ, но безуспешно. 29 марта в Минобороны РФ проинформировали, что за минувшие сутки потери противника на белгородском направлении составили до 185 человек.