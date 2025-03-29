Москва, 29 марта, 2025, 16:31 — ИА Регнум. Путешественник Фёдор Конюхов досрочно завершил плавание через океаны из-за неисправности вёсельной лодки. Решение об эвакуации принято на 114-й день путешествия, говорится в сообщении на сайте Конюхова.

Telegram/Фёдор Конюхов

«На текущий момент ключевые системы управления лодкой и жизнеобеспечения вышли из строя», — отметили представители экспедиционного штаба.

Команда проекта приняла решение завершить переход по техническим причинам после оценки всех повреждений и неисправностей лодки «Акрос». Накануне Конюхов подтвердил, что на лодке сломался блок управления автопилотом, без которого «Акрос» не удастся удерживать на заданном курсе в условиях шторма.

Ожидается, что проходящее судно подберёт путешественника в Индийском океане 30 или 31 марта, когда в этом районе установится благоприятная погода.

Лодку также попробуют взять на борт. В случае неудачи Конюхов законсервирует её и оставит дрейфовать в сторону Австралии с включённым спутниковым буем. В дальнейшем её смогут отбуксировать в порт.

Как сообщало ИА Регнум, очередное путешествие Конюхова началось 5 декабря 2024 года в проливе Дрейка в Южной Америке. Предполагалось, что путешественник за 200 дней доберётся из Южной Америки до Австралии, преодолев 18 тыс. км.

Через несколько дней плавания, 12 декабря, Конюхов отметил свой 73-й день рождения. За 68 дней путешественник достиг долготы мыса Игольный в Южной Африке и установил мировой рекорд — впервые пересёк Южную Атлантику на вёсельной лодке.

Через 100 дней плавания 15 марта экспедиционный штаб подвёл промежуточный итог — Индийский океан оказался менее гостеприимным по сравнению с южной частью Атлантики. Скорость лодки «Акрос» упала примерно вдвое, сообщили в штабе.