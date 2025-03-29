Москва, 29 марта, 2025, 16:51 — ИА Регнум. Московский клуб «Динамо» одержал разгромную победу над «Оренбургом» в домашнем матче 22-го тура Мир ― Российской премьер-лиги (РПЛ). Игра состоялась 29 марта и завершилась со счетом 5:1.

ФК «Динамо» Москва Хорхе Карраскаль

В составе победителей мячи в ворота соперников забили Хорхе Карраскаль (38-я и 41-я минуты), Бителло (60), Луис Чавес (67) и Виктор Окишор (90+1). У «Оренбурга» на 77-й минуте отличился Саид Сахархизан.

«Динамо» набрало 42 очка и поднялось на четвертое место в турнирной таблице РПЛ, «Оренбург» с 11 баллами идёт на последней, 11‑й строчке.

В следующем туре москвичи 6 апреля сыграют на выезде с ЦСКА, а оренбуржцы двумя днями ранее встретятся в гостях с «Пари НН».

Как сообщало ИА Регнум, 2 марта «Оренбург» проиграл московскому «Спартаку» в матче 19-го тура Российской премьер-лиги. Встреча, прошедшая на стадионе «Лукойл Арена» в Москве, завершилась со счётом 0:2. На 61-й минуте открыл счёт лучший бомбардир РПЛ, костариканец Манфред Угальде. В самом конце матча, на шестой добавленной минуте, дебютный гол за «Спартак» забил аргентинский новичок команды Пабло Солари.

8 марта московский футбольный клуб «Динамо» со счётом 4:0 одержал победу над махачкалинским «Динамо» в матче 20-го тура РПЛ. В составе московской команды голы забили нападающие Эль-Мехди Маухуб и Ярослав Гладышев, полузащитник Даниил Фомин и защитник Фабиан Бальбуэна.

В центральном матче 21-го тура РПЛ 16 марта «Спартак» одержал победу над «Зенитом» в Москве. Встреча завершилась со счётом 2:1 в пользу «красно-белых». Это первая победа «Спартака» над «Зенитом» в чемпионате России с ноября 2017 года. Серия без побед над «сине-бело-голубыми» длилась 13 матчей (пять ничьих, восемь поражений).