Нейпьидо, 29 марта, 2025, 16:29 — ИА Регнум. В 19 км от столицы Мьянмы Нейпьидо произошло землетрясение магнитудой 5,1. Об этом 29 марта сообщил Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр.

EPA/ТАСС

Толчки зафиксировали около 12:20 мск. Они произошли на глубине около 10 км.

О разрушении зданий или пострадавших в результате нового землетрясения не сообщалось.

Как передавало ИА Регнум, утром 28 марта в Мьянме произошло сильное землетрясение. Его магнитуда составила от 7,7 до 7,9. Спустя 11 минут после первого произошло повторное землетрясение магнитудой 6,4.

Толчки также ощущались в Таиланде, Китае, Бангладеш, Малайзии и во Вьетнаме. Землетрясение в Бангкоке, столице Таиланда, было классифицировано как крупномасштабное бедствие. В городе, в частности, обрушился строящийся небоскрёб. О пострадавших российских туристах не сообщалось.

В Мьянме землетрясение привело к разрушениям практически по всей стране. Обрушились многие жилые дома, административные здания, школы и больницы. Людей продолжают искать под завалами. Также были повреждены подземные нефтепроводы и линии электропередачи. Власти сообщили, что в результате землетрясения погибли более 1 тыс. человек и свыше 2,3 тыс. человек пострадали.

Местные медики 28 марта сообщали, что раненые продолжают поступать, при этом в медучреждениях недостаточно врачей и медсестёр для оказания помощи всем пострадавшим.

Вечером 28 марта по указанию президента Владимира Путина два самолёта с российскими спасателями вылетели в Мьянму для оказания помощи в ликвидации последствий землетрясения. Путин выразил соболезнования премьер-министру Мьянмы Мин Аун Хлайну.