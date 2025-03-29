Москва, 29 марта, 2025, 16:32 — ИА Регнум. В России появился неизвестный вирус, который вызывает кашель с кровью и высокую температуру. Об этом 29 марта сообщил Telegram-канал SHOT.

Alicia Windzio/dpa/picture-alliance/ТАСС

«Заболевшие неделями страдают от высокой температуры и сильного кашля с кровью, при этом у них отрицательные тесты на ковид и грипп», — сказано в публикации канала.

Отмечается, что симптомы у заболевших одинаковые — всё начинается с лёгкого недомогания, однако спустя несколько дней их состояние ухудшается. Поднимается температура до 39 градусов, появляется сильный кашель.

Одна из заразившихся рассказала, что даже спустя несколько дней болезни и приёма лекарств кашель всё равно оставался. При этом анализы на коронавирус и ОРВИ были отрицательными. Врачи пока не смогли определить, чем именно болеют пострадавшие, сказано в публикации.

В конце февраля ИА Регнум сообщало о случаях заражения норовирусом, известным также по названию вирус норфолк. Он относится к РНК-содержащим вирусам из семейства калицивирусов. Примерно в 90% случаев он становится причиной эпидемий желудочно-кишечных заболеваний небактериальной природы по всему миру.

Вирусам норфолк могут быть подвержены люди всех возрастов. Зараза передаётся при прямом контакте с больным или через заражённую еду или воду. Часто норовирусную инфекцию называют кишечным или желудочным гриппом.