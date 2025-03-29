Москва, 29 марта, 2025, 16:18 — ИА Регнум. Блогер и рэпер Аким Апачев (настоящая фамилия Гасанов), изрисовавший граффити дома в Судже Курской области, 29 марта признал свою вину и извинился перед жителями города.

Telegram-канал Акима Апачева

«Сожалею, что выбрал неверную лексическую форму выражения своей поддержки. И еще раз извиняюсь перед теми местными жителями, чьи чувства я задел», — написал он в Telegram-канале.

Кроме того, Апачев обратился к врио губернатора Курской области Александру Хинштейну, предложив помощь в восстановлении памятников, разрушенных боевиками. В завершение рэпер заявил, что всегда тепло относился к региону, напомнив о проведении в нём концертов для российских военнослужащих.

Ранее блогер опубликовал ролик, из которого следует, что он нарушил запрет на въезд на приграничные территории. Апачев изрисовывал стены Суджи с использованием ненормативной лексики. На заседании правительства региона Хинштейн попросил направить материалы, собранные в отношении Апачева, в полицию и прокуратуру.

Артист совершил три административных проступка: нарушение запрета на въезд, использование ненормативной лексики и порча чужого имущества. Хинштейн также обратил внимание, что рэпер на возмущения пострадавших от украинских обстрелов местных жителей ответил, чтобы те закрашивали надписи сами.

Позже сотрудники полиции провели телефонный разговор с Апачевым, который подтвердил, что был в Судже, но приезжать в Курск отказался. По словам врио главы региона, таким образом блогер пытается избежать опроса и составления протокола об административных правонарушениях. 24 марта рэпер сообщил сотрудникам полиции, что находится в Донецке, однако на связь с представителями МВД по ДНР он не выходит. 29 марта Апачев сообщил, что прошёл опрос в МВД и готов нести ответственность.

Днём ранее, 23 марта, Апачев в Telegram-канале обратился к врио губернатора Курской области и заявил, что готов нести полную ответственность за совершённые административные правонарушения.