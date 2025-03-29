Москва, 29 марта, 2025, 16:09 — ИА Регнум. У теннисистки Дарьи Касаткиной есть основания для смены своего спортивного гражданства с российского на австралийское. Об этом заявила олимпийская чемпионка, депутат Госдумы Светлана Журова.

ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев Дарья Касаткина

29 марта 27-летняя Касаткина объявила о смене спортивного гражданства. Она поблагодарила семью, тренеров и тех, кто поддерживал её в карьере. Она добавила, что счастлива начать новую жизнь «под австралийским флагом», но будет «уважать и ценить свои корни».

«Смена гражданства Касаткиной? Я так понимаю, она давно приняла это решение и, видимо, искала ту страну, в которой это можно сделать. Предательство? Я такие жёсткие оценки никому не даю. Это её выбор. У Касаткиной есть свои основания, которыми она себя оправдает. Для нас в этой ситуации не всё понятно, для меня тоже. Но у человека есть своя жизнь и мнение», — отметила она в беседе с изданием Sport24.

Журова уточнила, что Касаткина давно жила не в России и в целом отстранилась от страны. Депутат также добавила, что теннисистку нельзя в чём-то обвинять, ведь страна в неё особо не вкладывала.

Как передавало ИА Регнум, в январе одна из лучших шахматисток России Ольга Баделько сменила своё спортивное гражданство и теперь будет выступать за Австрию. В женском рейтинге Международной шахматной федерации (FIDE) 21-летняя Баделько занимает 29-ю строчку.