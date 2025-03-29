Нейпьидо, 29 марта, 2025, 16:07 — ИА Регнум. В Мьянме в результате мощного землетрясения повреждения получили подземные нефтепроводы и линии электропередачи. Об этом 29 марта сообщили власти страны.

NYEIN CHAN NAING/EPA/ТАСС

«Из-за сильного землетрясения, произошедшего 28 марта, были разрушены здания некоторых автозаправочных цехов. Мы подтверждаем повреждение подземных нефтепроводов», — процитировало издание Myanmar Now официальное заявление властей Мьянмы.

Кроме того, повреждения получили некоторые генераторы, использовавшиеся при распределении топлива, отключены линии электропередачи.

Для устранения дефицита топлива к берегам страны направляются нефтяные танкеры.

Как передавало ИА Регнум, землетрясение произошло утром 28 марта. В Мьянме его магнитуда составила от 7,7 до 7,9. Спустя 11 минут после первого произошло повторное землетрясение магнитудой 6,4.

Толчки также ощущались в Таиланде, Китае, Бангладеш, Малайзии и во Вьетнаме. Землетрясение в Бангкоке, столице Таиланда, было классифицировано как крупномасштабное бедствие. В городе, в частности, обрушился строящийся небоскрёб. О пострадавших российских туристах не сообщалось.

В Мьянме землетрясение привело к разрушениям практически по всей стране. Обрушились многие жилые дома, административные здания, школы, больницы, храмы. Спасательная операция продолжается, под завалами ищут людей. В медучреждениях не хватает врачей и медсестёр для оказания помощи всем пострадавшим.

По последним данным, количество погибших в результате мощного землетрясения превысило 1 тыс. человек, более 2,3 тыс. человек пострадали. Кроме того, 30 человек официально числятся пропавшими без вести.

29 марта в Мьянме произошло новое землетрясение магнитудой 5,1. Эпицентр располагается в 19 км к юго-западу от Нейпьидо, где проживают более миллиона человек. Очаг находился на глубине 10 км. Информации о новых пострадавших и разрушениях пока не поступало.