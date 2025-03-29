Нижний Новгород, 29 марта, 2025, 16:08 — ИА Регнум. В Сормовском храме Всех святых в Нижнем Новгороде состоялась церемония прощания с погибшим оператором телеканала «Звезда» Андреем Пановым.

Евгений Мессман/ТАСС Портрет оператора телеканала «Звезда» Андрея Панова в фойе здания телеканала «Звезда»

Церемония началась в 13:00 мск. Проститься с погибшим пришли его близкие, коллеги и сотрудники нижегородских и федеральных СМИ. Президент России Владимир Путин прислал венок с траурной лентой в цветах российского триколора. Оператора похоронили на Новосормовском кладбище в Нижнем Новгороде.

Андрею Панову было 45 лет. Он начал свою карьеру в Нижнем Новгороде: работал в телекомпаниях «Волга» и «Кремль», а также некоторое время освещал работу нижегородского футбольного клуба. На телеканале «Звезда» оператор проработал более десяти лет и успел побывать в горячих точках в Сирии, Нагорном Карабахе, Иране, Пакистане и практически на всех направлениях в зоне спецоперации.

Днем ранее, 28 марта в Симферополе состоялась церемония прощания с военным корреспондентом газеты «Известия» Александром Федорчаком.

Как передавало ИА Регнум, 24 марта ВСУ выпустили два реактивных кассетных снаряда из РСЗО HIMARS по автомобилю, в котором журналисты направлялись на съемку репортажа. В результате атаки киевского режима погибло шесть человек, в числе которых трое журналистов: военкор «Известий» Александр Федорчак, оператор телеканала «Звезда» Андрей Панов и водитель съемочной группы Александр Сиркели. Также получил тяжелые ранения корреспондент телеканала «Звезда» Никита Гольдин.

Ровно через два дня, 26 марта в Краснояружском районе Белгородской области на мине подорвался автомобиль съёмочной группы Первого канала. От взрыва погибла военкор Анна Прокофьева, а её коллега оператор Дмитрий Волков получил серьёзные ранения, его доставили на лечение в Курскую областную больницу, а потом перевезли в Москву.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Россия настаивает на незамедлительной реакции со стороны ООН, ОБСЕ и ЮНЕСКО и других профильных международных институтов на террор киевского режима в отношении российских журналистов.

Организация Объединённых Наций (ООН) выразила соболезнования в связи с гибелью российских журналистов при атаках со стороны ВСУ, однако заявила, что не сможет расследовать инцидент из-за отсутствия соответствующего мандата.