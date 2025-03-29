Москва, 29 марта, 2025, 15:40 — ИА Регнум. Пекин пока не готов подключиться к возможным российско-американским переговорам по стратегической стабильности. Об этом замглавы МИД РФ Андрей Руденко заявил ТАСС.

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«Китай до последнего момента занимал весьма чёткую артикулированную позицию о том, что пока он не готов присоединяться к переговорам о стратегической стабильности», — сказал Руденко.

Тем более, добавил дипломат, это касается вопросов контроля или сокращения стратегических наступательных вооружений, так как в Пекине считают, что их уровень пока нельзя сопоставить с арсеналами России и США.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью Первому каналу отметил, что США хотели бы участия Китая в переговорах по стратегической стабильности. Решение в этом вопросе остаётся за Пекином, Москва будет уважать выбор китайской стороны, отметил он.

Говоря о восстановлении разрушенных отношений с США, он отметил, что Россия придерживается принципа «доверяй, но проверяй».

Президент США Дональд Трамп ранее отмечал, что намерен провести консультации с Россией и КНР о сокращении ядерных арсеналов. С подобным заявлением выступил осенью 2024 года и его предшественник Джо Байден. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков тогда в ответ заявил, что невозможно говорить сокращении ядерного вооружения, пока в конфликт на Украине против России вовлечены ядерные державы: США, Великобритания и Франция.