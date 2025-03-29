Москва, 29 марта, 2025, 15:34 — ИА Регнум. Встреча главы киевского режима Владимира Зеленского с лидерами западных стран, поддержавших размещение миротворцев на Украине, станет «пиром во время чумы». Об этом заявил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета Владимир Рогов.

Marin Ludovic/Pool/ABACA/ТАСС Глава киевского режима Владимир Зеленский

Ранее Зеленский анонсировал проведение в скором времени встречи «узким кругом» с представителями стран, готовых к отправке «миротворцев» на Украину. Он заявил, что участие в этой встрече точно примут представители Франции и Великобритании.

«Зеленский продолжает идти по пути уничтожения остатков Украины и живущих на южнорусских землях людей, на этот раз зазывая оккупационные войска под личиной миротворцев, лишь бы удержаться у власти любой ценой. Предстоящая встреча с участием Франции и Британии станет для постукраинского пространства пиром во время чумы, на котором Зеленскому уготовят участь конферансье», — отметил Рогов в беседе с «РИА Новости».

Он также назвал встречу «узкого круга» очередной антироссийской провокацией.

Как передавало ИА Регнум, 2 марта президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Париж и Лондон выдвинули свой план по мирному урегулированию конфликта на Украине. Программа предполагает ввод европейского военного контингента в эту страну, когда будет объявлено перемирие. Позже Макрон уточнил, что главы европейских стран могут разместить войска в нескольких ключевых городах Украины: Киеве, Львове и Одессе. Он также добавил, что эти миротворческие силы в случае нападения на Украину смогут дать «военный ответ».

27 марта официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в свою очередь заявила, что Москва категорически против размещения военного контингента Запада на Украине, такое решение чревато прямым столкновением России с НАТО. В Британии прекрасно осознают опасность «разыгрываемой геополитической партии», поэтому активно пытаются продвигать «обезличенную» идею формы миротворцев, добавила дипломат.