Лондон, 29 марта, 2025, 15:38 — ИА Регнум. Соглашение между Украиной и США по редкоземельным металлам ставит Киев перед сложным выбором: попасть под экономический диктат Соединённых Штатов Америки либо оказаться «колонией России». Об этом сообщила британская газета The Independent.

Иван Шилов ИА Регнум

«Новая сделка [президента США] Дональда Трампа, предложенная Украине в обмен на постоянную поддержку США <…> ставит её перед выбором между жизнью в качестве экономической колонии США или России», — написали в публикации.

Недавнее предложение США обменять украинские полезные ископаемые «на задолженность» оказалось не чем иным, как «колониальным рэкетом», отметил обозреватель газеты Сэм Кайли.

Как передавало ИА Регнум, Трамп 24 марта заявил, что Вашингтон и Киев согласовали соглашение по редкоземельным металлам, вскоре оно будет подписано.

Заключение сделки планировалось на встрече Трампа и главы киевского режима Владимира Зеленского 28 февраля. Однако подписание договора сорвалось из-за скандала с участием Зеленского, который начал возражать Трампу, требующему прекращения огня на Украине, а также произнёс нецензурные слова.

Британский журнал The Spectator сообщил 28 марта, что глава киевского режима побоится отказать Трампу в подписании сделки по природным ресурсам, опасаясь риска нового столкновения с ним, поэтому всячески постарается затянуть подписание соглашения.

Американская газета The Wall Street Journal написала, что Украина с большой долей вероятности не сможет согласовать условия сделки с США по ресурсам, что может спровоцировать новый конфликт между Зеленским и Трампом. При этом в Белом доме настаивают на подписании документа, который предоставит Вашингтону контроль над ключевыми экономическими проектами Украины.

Депутат Верховной рады Ярослав Железняк 27 марта объявил, что, по его данным, предложенный США новый проект соглашения распространили на все полезные ископаемые Украины, включая нефть и газ. Также предусмотрен фактический контроль этой сферы со стороны США, при этом ни выплат, ни гарантий безопасности для Украины соглашение не предусматривает В этот же день парламентарий рассказал, что в результате обсуждения этой сделки в украинском парламенте заседание было сорвано.

Зампредседателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев считает, что американцы «выкатили» Украине превосходный проект сделки по ресурсам, который грозит прекращением сотрудничества между странами. В обновлённом соглашении Украину обязали компенсировать всю помощь, оказанную США с начала конфликта, отметил политик.