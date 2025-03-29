Донецк, 29 марта, 2025, 15:34 — ИА Регнум. Подразделения Вооружённых сил России ведут боевые действия уже в окрестностях Красноармейска (украинское название — Покровск), сообщил 29 марта глава ДНР Денис Пушилин.

Алексей Коновалов/ТАСС

«[Военные действия идут] в окрестностях непосредственно Красноармейска, там уже в направлении [посёлка] Котлино», — рассказал Пушилин «РИА Новости».

Он добавил, что ВСУ на этом направлении пытаются проводить контратаки, как и на подступах к Дзержинску.

Как передавало ИА Регнум, ранее командир расчёта беспилотных летательных аппаратов Supercam S350 российской группировки войск «Центр» Андрей Мартьянов рассказал, что ВСУ перебросили на данное направление боеспособные подразделения из курского приграничья. 16 марта Пушилин заявил, что российские войска смогли стабилизировать ситуацию на красноармейском направлении

24 марта в российских силовых структурах сообщили, что киевский режим потерял несколько элитных подразделений при попытках контратак в районе Красноармейска. Среди уничтоженной техники противника оказались американский БТР MaxxPro, HMMWV, а также немецкие танки Leopard.

27 марта на встрече с моряками атомного подводного крейсера «Архангельск» президент Владимир Путин заявил, что российские войска владеют стратегической инициативой по всей линии боевого соприкосновения. Глава государства отметил: ранее он говорил, что ВС РФ «дожмут» противника, но теперь есть основания предполагать, что российские войска противника «добьют».

Президент также заявил, что Луганская Народная Республика на данный момент освобождена от ВСУ на 99%, а Донецкая Народная Республика, Запорожская и Херсонская области — более чем на 70%.